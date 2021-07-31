Вигнали з Олімпіади за екскурсію: учасника Ігор покарали за втечу з селища

Порушник антіковідних правил, ім'я якого не розкривається, без дозволу покинув територію Олімпійського селища в Токіо для огляду визначних пам'яток столиці Японії – повідомляє агентство Kyodo.
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Це перший випадок з початку Олімпіади, коли організатори позбавили акредитації одного з учасників з моменту офіційного відкриття Ігор 23 липня – підкреслила на брифінгу прес-секретарка оргкомітету Масанорі Така, не розкриваючи деталей.
Раніше повідомлялося, що срібні призери Олімпійських ігор-2020 по дзюдо з Грузії Важа Маргвелашвілі і Лаша Шавдатуашвілі були помічені у Токійської телевежі. Але офіційно ця інформація не підтверджувалася.
Раніше людина з коронавірусів вперше виступив на Олімпіаді. Нідерландський весляр Фінн Флорейн здав позитивний тест на коронавірус вже після того, як взяв участь у змаганнях.
Також ми повідомляли, що трьох українців виганяють з Олімпіади через допінг, який не знайшли.