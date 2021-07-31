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Олімпіада 2020 в Токіо

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Вигнали з Олімпіади за екскурсію: учасника Ігор покарали за втечу з селища

Олена Павлова Олена Павлова
31 липня, 11:05
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Оргкомітет Олімпійських ігор-2020 відкликав акредитацію учасника однієї з олімпійських делегацій з-за порушення правил поведінки в умовах карантину
Вечірній Токіо
Вечірній Токіо / Фото: Reuters

Порушник антіковідних правил, ім'я якого не розкривається, без дозволу покинув територію Олімпійського селища в Токіо для огляду визначних пам'яток столиці Японії – повідомляє агентство Kyodo.

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Це перший випадок з початку Олімпіади, коли організатори позбавили акредитації одного з учасників з моменту офіційного відкриття Ігор 23 липня – підкреслила на брифінгу прес-секретарка оргкомітету Масанорі Така, не розкриваючи деталей.

Токіо напередодні Олімпійських ігор
Токіо напередодні Олімпійських ігор / Фото: Reuters

В тренді

Раніше повідомлялося, що срібні призери Олімпійських ігор-2020 по дзюдо з Грузії Важа Маргвелашвілі і Лаша Шавдатуашвілі були помічені у Токійської телевежі. Але офіційно ця інформація не підтверджувалася.

Раніше людина з коронавірусів вперше виступив на Олімпіаді. Нідерландський весляр Фінн Флорейн здав позитивний тест на коронавірус вже після того, як взяв участь у змаганнях.

Також ми повідомляли, що трьох українців виганяють з Олімпіади через допінг, який не знайшли.

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Медальний залік Токіо-2020
#Позиція
Країна
Золото
Срібло
Бронза
Всього
1
flag Китай КитайCN
20
12
12
44
2
flag Японія ЯпоніяJP
17
4
8
29
3
flag США СШАUS
16
17
12
45
4
flag ОКР ОКРROC
10
15
11
36
5
flag Австралія АвстраліяAU
10
3
13
26
6
flag Велика Британія Велика БританіяGB
8
9
10
27
7
flag Південна Корея Південна КореяKR
5
4
6
15
8
flag Нідерланди НідерландиNL
4
7
5
16
9
flag Франція ФранціяFR
3
7
6
16
10
flag Німеччина НімеччинаDE
3
4
9
16
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2
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