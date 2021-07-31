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Олимпиада 2020 в Токио

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Выгнали с Олимпиады за экскурсию: участника Игр наказали за побег из деревни

Елена Павлова Елена Павлова
31 июля, 11:05
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Оргкомитет Олимпийских игр-2020 отозвал аккредитацию у участника одной из олимпийских делегаций из-за нарушения правил поведения в условиях карантина
Вечерний Токио
Вечерний Токио / Фото: Reuters

Нарушитель антиковидных правил, имя которого не раскрывается, без разрешения покинул территорию Олимпийской деревни в Токио для осмотра достопримечательностей столицы Японии – сообщает агентство Kyodo.

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Это первый случай с начала Олимпиады, когда организаторы лишили аккредитации одного из участников с момента официального открытия Игр 23 июля – подчеркнула на брифинге пресс-секретарь оргкомитета Масанори Такая, не раскрывая деталей.

Токио накануне Олимпийских игр
Токио накануне Олимпийских игр / Фото: Reuters

В тренде

Ранее сообщалось, что серебряные призеры Олимпийских игр-2020 по дзюдо из Грузии Важа Маргвелашвили и Лаша Шавдатуашвили были замечены у Токийской телебашни. Но официально эта информация не подтверждалась.

Ранее человек с коронавирусом впервые выступил на Олимпиаде. Нидерландский гребец Финн Флорейн сдал положительный тест на коронавирус уже после того, как принял участие в соревнованиях.

Также мы сообщали, что троих украинцев выгоняют с Олимпиады из-за допинга, который не нашли.

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