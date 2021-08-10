Это не правда, что с Килипко никого не было. Тыртышник прокомментировал скандал на Олимпиаде-2020

Главный тренер сборной Украины по легкой атлетике считает, что никакого скандала нет, это все эмоции спортсменки после удачного выступления

Главный тренер сборной Украины по легкой атлетике Вячеслав Тыртышник / Фото: ФЛАУ

Главный тренер сборной Украины по легкой атлетике Вячеслав Григорьевич Тыртышник дал свой комментарий ТСН по поводу скандала с украинской легкоатлеткой Мариной Килипко. Как известно, 5-й призер Олимпийский игр по прыжкам с шестом, жаловалась на отсутствие ее личного тренера, которого не включили в состав делегации.

"Это, во-первых, неправда, что не было никого – там были и старший тренер, и главный тренер. А также был человек – зовут его Вячеслав Калиниченко, это наш соотечественник, но сейчас работает заграницей. С ним была предварительная договоренность, что он будет с ней работать, и он был там даже с Виталием Афанасьевичем Петровым – это тренер Сергея Назаровича Бубки. Они были там вовремя" – рассказал ТСН Вячеслав Тыртышник.

Выступление Марины Килипко на Олимпиаде-2020 / Фото: Reuters

"Старший тренер и главный также подошли, но чуть позже, но они там буквально на 5 минут позже подошли и они ждали... Марина к этому квалификационные соревнования также прыгала с помощью Вячеслава Калиниченко. И за это его поблагодарили на квалификационных соревнованиях. И в финале они также были в секторе – с первой до последней минуты, и помогали Марине".

"Может, это были эмоции, может какие-то, ну... Хотелось, когда появилось пятое место, что является очень хорошим для нее результатом, возможно, там какие-то у нее амбиции появились и на более высокое место. Ну, я думаю, что это просто эмоции девушки после соревнований. Нет, ей не говорили, что ее тренер поедет – это не так. Я не мог обещать, что они едут или не едут, потому что я – всего-навсего главный тренер, а исполком Федерации утверждает состав команды и решает кто едет, а кто не едет. Я думаю, что она успокоится потихоньку", – сказал ТСН Тыртышник.

Марина Килипко со своим тренером Виктором Шевцовым / Фото: Инстаграм

Ранее, свое мнение по ситуации высказал личный тренер Марины Виктор Шевцов, который заявил, что не поехал на Олимпийские игры из-за нехватки денег у Федерации.

Марина Килипко не сдержала эмоций после финала / Фото: Reuters

В свою очередь президент Федерации легкой атлетики Равиль Сафиуллин назвал слова Килипко эмоциями, отметив, что по поводу отсутствия ее индивидуального тренера на Олимпиаде она никогда к нему не обращалась.