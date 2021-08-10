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Это не правда, что с Килипко никого не было. Тыртышник прокомментировал скандал на Олимпиаде-2020

Сергей Шаховец Сергей Шаховец
10 августа, 00:18
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Главный тренер сборной Украины по легкой атлетике считает, что никакого скандала нет, это все эмоции спортсменки после удачного выступления
Главный тренер сборной Украины по легкой атлетике Вячеслав Тыртышник
Главный тренер сборной Украины по легкой атлетике Вячеслав Тыртышник / Фото: ФЛАУ

Главный тренер сборной Украины по легкой атлетике Вячеслав Григорьевич Тыртышник дал свой комментарий ТСН по поводу скандала с украинской легкоатлеткой Мариной Килипко. Как известно, 5-й призер Олимпийский игр по прыжкам с шестом, жаловалась на отсутствие ее личного тренера, которого не включили в состав делегации.

"Это, во-первых, неправда, что не было никого – там были и старший тренер, и главный тренер. А также был человек – зовут его Вячеслав Калиниченко, это наш соотечественник, но сейчас работает заграницей.

С ним была предварительная договоренность, что он будет с ней работать, и он был там даже с Виталием Афанасьевичем Петровым – это тренер Сергея Назаровича Бубки. Они были там вовремя" – рассказал ТСН Вячеслав Тыртышник.

Выступление Марины Килипко на Олимпиаде-2020
Выступление Марины Килипко на Олимпиаде-2020 / Фото: Reuters

"Старший тренер и главный также подошли, но чуть позже, но они там буквально на 5 минут позже подошли и они ждали... Марина к этому квалификационные соревнования также прыгала с помощью Вячеслава Калиниченко.

И за это его поблагодарили на квалификационных соревнованиях. И в финале они также были в секторе – с первой до последней минуты, и помогали Марине".

"Может, это были эмоции, может какие-то, ну... Хотелось, когда появилось пятое место, что является очень хорошим для нее результатом, возможно, там какие-то у нее амбиции появились и на более высокое место. Ну, я думаю, что это просто эмоции девушки после соревнований.

Нет, ей не говорили, что ее тренер поедет – это не так. Я не мог обещать, что они едут или не едут, потому что я – всего-навсего главный тренер, а исполком Федерации утверждает состав команды и решает кто едет, а кто не едет.

Я думаю, что она успокоится потихоньку", – сказал ТСН Тыртышник.

Марина Килипко со своим тренером Виктором Шевцовым
Марина Килипко со своим тренером Виктором Шевцовым / Фото: Инстаграм

Ранее, свое мнение по ситуации высказал личный тренер Марины Виктор Шевцов, который заявил, что не поехал на Олимпийские игры из-за нехватки денег у Федерации.

Марина Килипко не сдержала эмоций после финала
Марина Килипко не сдержала эмоций после финала / Фото: Reuters

В свою очередь президент Федерации легкой атлетики Равиль Сафиуллин назвал слова Килипко эмоциями, отметив, что по поводу отсутствия ее индивидуального тренера на Олимпиаде она никогда к нему не обращалась.

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