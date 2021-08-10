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Це не правда, що з Килипко нікого не було. Тиртишник прокоментував скандал на Олімпіаді-2020

Сергій Шаховець Сергій Шаховець
10 серпня, 00:18
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Головний тренер збірної України з легкої атлетики вважає, що ніякого скандалу немає, це все емоції спортсменки після вдалого виступу
Головний тренер збірної України з легкої атлетики В'ячеслав Тиртишник
Головний тренер збірної України з легкої атлетики В'ячеслав Тиртишник / Фото: ФЛАУ

Головний тренер збірної України з легкої атлетики В'ячеслав Григорович Тиртишник дав свій коментар ТСН стосовно скандалу з української легкоатлеткою Мариною Килипко. Як відомо, 5-а призерка Олімпійських ігор зі стрибків з жердиною, скаржилася на відсутність її особистого тренера, якого не включили до складу делегації.

"Це, по-перше, неправда, що не було нікого – там були і старший тренер, і головний тренер. А також була людина – звуть його В'ячеслав Калініченко, це наш співвітчизник, але зараз працює закордоном.

З ним була попередня домовленість, що він буде з нею працювати, і він був там навіть з Віталієм Опанасовичем Петровим – це тренер Сергія Назаровича Бубки. Вони були там вчасно"- розповів ТСН В'ячеслав Тиртишник.

Виступ Марини Килипко на Олімпіади-2020
Виступ Марини Килипко на Олімпіади-2020 / Фото: Reuters

"Старший тренер і головний також підійшли, але трохи пізніше, але вони там буквально на 5 хвилин пізніше підійшли і вони чекали ... Марина до цього кваліфікаційні змагання також стрибала з допомогою В'ячеслава Калиниченко.

І за це йому подякували на кваліфікаційних змаганнях. І в фіналі вони також були в секторі – з першої до останньої хвилини, і допомагали Марині ".

"Може, це були емоції, може якісь, ну ... Хотілося, коли з'явилося п'яте місце, що є дуже хорошим для неї результатом, можливо, там якісь у неї амбіції з'явилися і на більш високе місце. Ну, я думаю, що це просто емоції дівчини після змагань.

Ні, їй не говорили, що її тренер поїде – це не так. Я не міг обіцяти, що вони їдуть або не їдуть, бо я – всього-на-всього головний тренер, а виконком Федерації затверджує склад команди і вирішує хто їде, а хто не їде.

Я думаю, що вона заспокоїться потихеньку ", – сказав ТСН Тиртишник.

Марина Килипко із своїм тренером Віктором Шевцовим
Марина Килипко із своїм тренером Віктором Шевцовим / Фото: Инстаграм

Раніше, свою думку щодо ситуації висловив особистий тренер Марини Віктор Шевцов, який заявив, що не поїхав на Олімпійські ігри через брак грошей у Федерації.

Марина Килипко не стримала емоцій після фіналу
Марина Килипко не стримала емоцій після фіналу / Фото: Reuters

У свою чергу президент Федерації легкої атлетики Равіль Сафіуллін назвав слова Килипко емоціями, зазначивши, що стосовно відсутності її індивідуального тренера на Олімпіаді вона ніколи до нього не зверталася.

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