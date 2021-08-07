Церемония закрытия Олимпиады: когда начало и где смотреть

В воскресенье, 8 августа, в Токио на Национальном стадионе пройдет церемония закрытия летних Олимпийских игр. Она начнется в 14:00 по киевскому времени.
КТО ПОКАЖЕТ ЗАКРЫТИЕ ИГР
В прямом эфире церемонию закрытия XXXII Летних Олимпийских игр покажет канал UA:Перший, доступный на сервисе OLL.TV.
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Церемония закрытия получила название "Миры, которые нас объединяют". По словам организаторов, это название отражает олимпийский дух и выражает идею о том, что каждый из нас – это уже целый мир.
После спуска олимпийского флага его торжественно пронесут перед центральной трибуной. В чаше погасят олимпийский огонь, и прозвучит артиллерийский салют.
Как и церемония открытия Игр, закрытие пройдет без зрителей. На трибунах будут присутствовать только представители Международного и национальных олимпийских комитетов, а также официальные лица – около одной тысячи зрителей.
Напомним, Игры в Токио должны были состояться в 2020 году, но из-за пандемии были перенесены на 2021-й, при этом сохранили в своем названии "2020".
11 тысяч спортсменов из 206 стран в течение 17 дней разыгрывали 339 комплектов наград в 41 виде спорта.
Следующая летняя Олимпиада пройдет в 2024 году в Париже. Зимние Игры-2022 примет Пекин.
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