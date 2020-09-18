Украинская теннисистка уступила второй ракетке мира на супертурнире с призовыми более 2 млн

Украинская теннисистка Даяна Ястремская не смогла пробиться в четвертьфинал престижного турнира серии WTA Premier 5 в Риме с призовым фондом в 2 098 290 долларов. В матче 1/8 финала 29-я ракетка мира в двух сетах уступила второй ракетке рейтинга WTA румынке Симоне Халеп. Матч продлился 1 час и 29 минут и завершился со счетом 7:5, 6:4 в пользу румынки.

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Позже на турнире сыграет лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина. Соперницей нашей теннисистки станет россиянка Светлана Кузнецова, занимающая 38-е место в мире. Матч начнется ориентировочно в 20:00 по киевскому времени.

Ранее мы писали, что первую ракетку Украины не пустили в самолет по дороге на Ролан Гаррос. Теннисист Сергей Стаховский лишь со второй попытки сумел улететь на турнир "Большого шлема" во Францию.

Кстати, мы уже сообщали, что победитель Ролан Гаррос получит самые маленькие призовые за последние семь лет. Зато участники первого круга основной сетки заработают рекордный чек за этот этап соревнований.

Украинский боксер Денис Беринчик играет в теннис в Карпатах:

Беринчик играет в теннис в Карпатах Видео: Instagram

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