Украинские теннисистки дружно обыграли россиянок на турнире в Италии

Свитолина и Ястремская уверенно прошли второй круг на грунтовых соревнованиях

Лучшая теннисистка Украины, Элина Свитолина, наконец-то провела первый официальный матч с начала карантина. За минувшие полгода одесситка несколько раз принимала участие в выставочных мероприятиях, но на соревнования WTA приехала впервые. Для возобновления сезона 26-летняя Элина выбрала грунтовый турнир категории "Премьер" в Риме. А недавно Свитолина в день рождения показала фото на яхте.

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Вчера вечером украинка расправилась с россиянкой Анастасией Павлюченковой, занимающей 36-е место в мировом рейтинге, – 6:3, 7:6 (7:4). Поскольку одесситка имеет высокий номер посева (4), она стартовала сразу со второго раунда. В третьем круге ее соперницей может стать еще одна представительница России, титулованная Светлана Кузнецова, которая сегодня сыграет с эстонкой Анетт Контавейт.

А вот другой одесситке, 20-летней Даяне Ястремской (№29), удалось пройти уже два круга. Наша теннисистка проявила характер и добыла волевую победу над Амандой Анисимовой – 4:6, 7:6 (7:3), 6:4. 19-летняя Аманда – россиянка по национальности, но имеет американский паспорт. А вот в третьем раунде Ястремскую ждет очень серьезная соперница – румынка Симона Халеп (№2 в мире).

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К сожалению, в парном разряде сестры Надежда и Людмила Киченок уступили в итальянской столице американскому дуэту Гауфф/Макхэйл – 4:6, 5:7.

К слову, Свитолину назвали россиянкой на турнире во Франции. Позже организаторы извинились за ошибку.

Смотрите, как украинки побеждали на Открытом чемпионате Австралии:

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