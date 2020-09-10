"Не видя друг друга 6 месяцев, мы отдалились": молодой тренер – о расставании с Ястремской

Бывший тренер 25-й ракетки мира Даяны Ястремской немецкий специалист Саша Бажин в Twitter прокомментировал расставание с украинской теннисисткой.

"Хочу верить, что мы оба хотели одного и того же, но наши пути разошлись. Конечно, я многому у тебя научился. Хочу поблагодарить всю твою семью за доверие. Я также уверен, что не видя друг друга и не тренируясь вместе 6 месяцев, мы отдалились больше, чем стали ближе как одна команда. Хочу поблагодарить Марино (Марино Базич – тренер по физической подготовке, – Ред.), с которым я надеюсь в будущем тренировать игроков... Подобные вещи случаются и я желаю Даяне и ее новой команде всего самого лучшего".

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Напомним, на проходящем в эти дни US Open красотка Ястремская выбыла уже во втором раунде, сенсационно уступив американке Мэдисон Бренгл. После чего и закончилось сотрудничество с Бажиным, который ранее был спарринг-партнером Серены Уильямс и Виктории Азаренко, становился обладателем награды лучшему тренеру WTA. С Даяной он проработал менее года.

Саша Баин и Даяна Ястремская

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Отметим, что перед US Open между Ястремской и Бажином произошла публичная размолвка. После поражения Даяны на турнире Western & Southern Open от Наоми Осаки, бывшей подопечной коуча, Саша отметил у себя в Twitter: "Поздравляю Наоми и ее команду. Сегодня на корте она была лучшим игроком".

Это сильно обидело Ястремскую, написавшую под постом Бажина: "Я всегда думала, что остаюсь лучшим игроком на корте в твоих глазах, даже если проигрываю".

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Бажин попытался исправить ситуацию. "Конечно, так и есть. Осака была лучше лишь в этот конкретный день. А в следующий раз мы попытаемся ее обыграть", – попробовал он было успокоить Даяну. Но, видимо, она его так и не простила.

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Даяна Ястремская / Фото: Reuters

Кстати, в теннисных кулуарах судачили, что между Сашей Бажиным и Даяной Ястремской были не только профессиональные, но и романтические отношения. Но оба эти слухи категорически опровергали. "Да, я провожу время с тренером, но это все фан, ничего больше", – говорила украинка.

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