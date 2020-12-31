Свитолина променяла спорт на парня. Цель Элины на 2021-й вас ошарашит

Первая ракетка Украины Элина Свитолина поздравила болельщиков с Новым Годов и подвела итоги 2020 года. Теннисистка считает достижением то, что в коронавирусном году она смогла выиграть два турнира, однако шокировала целью на 2021-й.

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"В этом году самым большим своим достижением я считаю две победы на турнирах WTA, так как турниров было и так немного, поэтому я рада, что смогла победить на них. В 2021 году я хочу выучить французский язык до конца", – призналась Элина в видео для сайта "Большой теннис Украины".

Несмотря на то, что в 2021 году пройдут Олимпийские игры и, надеемся, вернется полноценный теннисный сезон, украинка главной задачей считает полностью выучить французский язык. Вероятно, это связано с тем, что парень Светлиной – французский теннисист Гаэль Монфис.

Элина и Гаэль в Дубае / Фото: Instagram

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Элина Свитолина и Гаэль Монфис / Фото: Instagram

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Элина Свитолина превратила Гаэля Монфиса в мишень:

Элина Свитолина превратила Гаэля Монфиса в мишень

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