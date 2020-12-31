Українська
$ 28,27
34,74
  1. Новости спорта
  2. Новости тенниса

Свитолина променяла спорт на парня. Цель Элины на 2021-й вас ошарашит

31 декабря, 11:02

Александр Трикиша Александр Трикиша

Украинская теннисистка подвела итоги уходящего года

Первая ракетка Украины Элина Свитолина поздравила болельщиков с Новым Годов и подвела итоги 2020 года. Теннисистка считает достижением то, что в коронавирусном году она смогла выиграть два турнира, однако шокировала целью на 2021-й.

Реклама

Читайте также: Чемпионки и красавицы: кто лучшая спортсменка Украины 2020 года? Опрос

"В этом году самым большим своим достижением я считаю две победы на турнирах WTA, так как турниров было и так немного, поэтому я рада, что смогла победить на них. В 2021 году я хочу выучить французский язык до конца", – призналась Элина в видео для сайта "Большой теннис Украины".

Несмотря на то, что в 2021 году пройдут Олимпийские игры и, надеемся, вернется полноценный теннисный сезон, украинка главной задачей считает полностью выучить французский язык. Вероятно, это связано с тем, что парень Светлиной – французский теннисист Гаэль Монфис.

Элина и Гаэль в Дубае

Элина и Гаэль в Дубае / Фото: Instagram

Реклама

Элина Свитолина и Гаэль Монфис

Элина Свитолина и Гаэль Монфис / Фото: Instagram

Читайте также: Украинская прима тенниса засветила в сети личные фотографии

Элина Свитолина превратила Гаэля Монфиса в мишень:

Элина Свитолина превратила Гаэля Монфиса в мишень

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

теннис Элина Свитолина Гаэль Монфис

Источник: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Красивые кокосы!" Украинская теннисистка похвасталась своим мегабюстомТеннис
Чемпионки и красавицы: кто лучшая спортсменка Украины 2020 года? Опрос
Чемпионки и красавицы: кто лучшая спортсменка Украины 2020 года? ОпросДругие
Горячая Снегурочка: теннисистка поздравила с Рождеством невероятно пикантным фото
Горячая Снегурочка: теннисистка поздравила с Рождеством невероятно пикантным фотоТеннис
Сестра Энрике Иглесиаса родила ребенка известному теннисисту
Сестра Энрике Иглесиаса родила ребенка известному теннисистуТеннис
Знойная Лола с Лазурного берега: новый секс-символ тенниса умеет себя подать
Знойная Лола с Лазурного берега: новый секс-символ тенниса умеет себя податьТеннис
Теннисистка ушла в порноиндустрию после неудач на корте
Теннисистка ушла в порноиндустрию после неудач на кортеТеннис

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять