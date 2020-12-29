Українська
$ 28,37
34,65
  1. Новости спорта
  2. Новости тенниса

С матом на английском: Свитолина показала три настроения за три секунды

29 декабря, 14:41

Олег Люлька Олег Люлька

Элина – та еще актриса

Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина блеснула своими актерскими способностями, сумев за три секунды эмоционально показать три разных состояния – истерику, раздраженность и матерный гнев. Всю эту гамму эмоций пятая ракетка мира "запаковала" в ролик, который выложила у себя в Instagram.

Реклама

Читайте также: Украинская прима тенниса засветила в сети личные фотографии

Подписчики Элины принялись сравнивать настроения, которые изобразила Свитолина, со своим собственным эмоциональным состоянием. Между тем один из фолловеров спортсменки пожелал ей: "Нужно к этим трем в 2021 году добавить еще одно настроение – настроение "Большого шлема".

Читайте также: Теннисистка ушла в порноиндустрию после неудач на корте

Реклама

Напомним, за свою карьеру 26-летняя одесситка заработала почти 20 млн долларов призовых и выиграла 15 турниров WTA, но среди них – ни одного турнира самой престижной серии "Большого шлема".

Элина Свитолина превратила Гаэля Монфиса в мишень

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

теннис Элина Свитолина

Источник: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Красивые кокосы!" Украинская теннисистка похвасталась своим мегабюстомТеннис
Горячая Снегурочка: теннисистка поздравила с Рождеством невероятно пикантным фото
Горячая Снегурочка: теннисистка поздравила с Рождеством невероятно пикантным фотоТеннис
Сестра Энрике Иглесиаса родила ребенка известному теннисисту
Сестра Энрике Иглесиаса родила ребенка известному теннисистуТеннис
Чемпионки и красавицы: кто лучшая спортсменка Украины 2020 года? Опрос
Чемпионки и красавицы: кто лучшая спортсменка Украины 2020 года? ОпросДругие
Знойная Лола с Лазурного берега: новый секс-символ тенниса умеет себя подать
Знойная Лола с Лазурного берега: новый секс-символ тенниса умеет себя податьТеннис
После штанги – фото в стиле ню: украинская теннисистка готовится к сезону
После штанги – фото в стиле ню: украинская теннисистка готовится к сезонуТеннис

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять