С матом на английском: Свитолина показала три настроения за три секунды

Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина блеснула своими актерскими способностями, сумев за три секунды эмоционально показать три разных состояния – истерику, раздраженность и матерный гнев. Всю эту гамму эмоций пятая ракетка мира "запаковала" в ролик, который выложила у себя в Instagram.

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Подписчики Элины принялись сравнивать настроения, которые изобразила Свитолина, со своим собственным эмоциональным состоянием. Между тем один из фолловеров спортсменки пожелал ей: "Нужно к этим трем в 2021 году добавить еще одно настроение – настроение "Большого шлема".

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Напомним, за свою карьеру 26-летняя одесситка заработала почти 20 млн долларов призовых и выиграла 15 турниров WTA, но среди них – ни одного турнира самой престижной серии "Большого шлема".

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