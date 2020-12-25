Ожидание и реальность: Свитолина необычно поздравила с Рождеством

Элина Свитолина не устает делиться с поклонниками эмоциями и частичками своей жизни. Сегодня одна из лучших теннисисток планеты поздравила всех с Рождеством коллажем из двух противоположных фотографий. "Хочешь vs получаешь", – подписала 26-летняя уроженка Одессы кадры. Накануне украинская прима тенниса засветила в сети личные фотографии.

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На одном снимке Элина радуется, находясь на турнире в Катаре. Так ей хотелось бы встречать праздники. На втором фото девушка с болезненным видом держит в руке большую чашку чая. Можно предположить, что Свитолина приболела и пока что ей не до тенниса. Но, думается, Рождество должно помочь ей преодолеть недуг и хандру.

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Напомним, украинская звезда тенниса занимает пятое место в мировом рейтинге. В феврале она планирует выступить на Открытом чемпионате Австралии. Вскоре Свитолина будет тренироваться с чемпионкой "Ролан Гаррос" по 5 часов в день, ведь девушкам придется две недели провести на карантине.

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Вспомним, как Элина побеждала на турнире в Таиланде:

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