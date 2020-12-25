Украинская прима тенниса засветила в сети личные фотографии

Элина своеобразно подводит итоги 2020 года, радуя своих поклонников

Одна из лучших теннисисток планеты, украинка Элина Свитолина, решила устроить праздник своим подписчикам в соцсетях. 26-летняя одесситка придумала отвечать на вопросы фотографиями. В итоге на ее страничке в Instagram собралась немаленькая коллекция разнообразных кадров.

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Кстати, Свитолина будет тренироваться с чемпионкой "Ролан Гаррос" по 5 часов в день.

На самой памятной фотографии года девушка показала себя с призом одного из турниров WTA. Всего Элина в 2020-м успела их выиграть два.

На фото из самого памятного путешествия года Свитолина предстала в купальнике и маске с трубкой, готовясь погрузиться в воду.

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Продемонстрировала теннисистка и некоторые детали личной жизни. Например, показала экран телефона со своим парнем.

И нашла смешную фотку, на которой Гаэль Монфис разминает ей ступни.

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Показала, как наминает вкусные блинчики – свою самую любимую еду.

Засветила свою самую новую татуировку – на кисти правой руки.

Нашла возможность пошутить (одесситка же!), представ без макияжа.

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И даже откопала фотографию из своего детства.

Напомним, Элина занимает пятое место в мировой рейтинге. За свою карьеру она заработала почти 20 млн долларов, в том числе 625 тысяч – в 2020 году.

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Смотрите, как весной Свитолина побеждала на турнире в мексиканском Монтеррее:

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