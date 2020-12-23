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Australian Open проведут по необычной программе. В основе – три украинки

23 декабря, 12:42

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Первый в 2021 году турнир "Большого шлема" пройдет в феврале, отбор – в Азии

Открытый чемпионат Австралии в новом сезоне пройдет крайне необычно. Мало того, что старт турнира перенесли с середины января на 8 февраля, так еще перед соревнованиями спортсменам придется пройти двухнедельный карантин на Зеленом континенте. Уже известно, что Свитолина будет тренироваться с чемпионкой "Ролан Гаррос" по 5 часов в день.

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На матчи уже начали продавать билеты (25% от вместительности трибун), сообщает сегодня сайт турнира. В основной сетке, кроме Элины Свитолиной (№5 в мировом рейтинге), точно сыграют еще две украинки: Даяна Ястремская (№29) и Марта Костюк (№99). А остальным придется отбираться через квалификацию. Причем, в 2021 году пройдет она не в Австралии, а в Азии! Женщины отборочные матчи проведут еще 9-13 января в Объединенных Арабских Эмиратах. На них планируют сыграть наши Леся Цуренко, Ангелина Калинина, Катарина Завацкая и Дарья Снигур. Под вопросом участие Катерины Козловой.

Квалификация же у мужчин состоится в Дохе. В столице Катара попытаются добыть путевки в Австралию украинцы Сергей Стаховский и Илья Марченко.

Ранее украинская прима тенниса оставила загадочные послания в соцсетях.

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Вспомним, как украинки побеждали в Австралии в 2020 году:

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теннис Элина Свитолина Сергей Стаховский Катарина Завацкая Даяна Ястремская Марта Костюк Дарья Снигур
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