Откровенное фото Свитолиной возмутило ее фолловеров: "Так тебе Уимблдон никогда не выиграть"

По мнению поклонников украинской теннисистки, ей стоило бы попотеть на кортах Лондона, а не под горячим солнышком на пляже в Монте-Карло

Элина Свитолина в Монако / Фото: Instagram

Элина Свитолина разделила своих фолловеров на два лагеря, опубликовав откровенное фото в Instagram.

Первая ракетка Украины, окунув ноги в воду, лежит в красном купальнике на каменистом пляже в Монте-Карло, где у нее есть своя квартира. Шикарная фигура, эффектная татуировка на бедре.

"Очко, сет и матч за Свитолиной", – заценил этот снимок украинской теннисистки один из ее подписчиков

А вот другие на английском языке принялись корить Элину:

"Люди в Лондоне сражаются до последнего, а она вылетает на ранней стадии турнира и сейчас чилится на пляже"

"Эх, Элина, поменьше бы этого Инстаграма, и ты бы выиграла Уимблдон. Таланта у тебя не меньше, чем у Барти, но..."

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Напомним, победительницей женского Уимблдона-2021, завершившегося 10 июля, впервые в карьере стала австралийка Эшли Барти. Свитолина же во втором раунде соревнований уступила полячке Магде Линетт.