Свитолина положила на счет почти 3 миллиона и остается в борьбе на Уимблдоне

Первая ракетка Украины Элина Свитолина переиграла Элисон Ван Эйтванк из Бельгии в трех сетах и вышла во второй круг травяного шлема в Великобритании

Элина Свитолина на корте Уимблдона / Фото: Reuters

Украинская теннисистка Элина Свитолина вышла во второй круг Уимблдона. На старте травяного "шлема" в Англии одесситка не без труда переиграла Элисон Ван Эйтванк из Бельгии – 6:3, 2:6, 6:3. Ранее мы писали, что Костюк выиграла 2,8 млн на Уимблдоне, но российские СМИ отправили ее домой.

Матч продолжался 1 час 44 минуты. На счету 5-го номера WTA Свитолиной 5 подач навылет, 4 двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 11-ти. 57-я ракетка мира Ван Эйтванк сделала 3 эйса, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 5 брейкпойнтов из 10-ти.

Свитолина одержала свою вторую победу в матчах с Элисон ван Эйтванк. за выход в следующий раунд украинка заработала 75 000 фунтов или 2,8 млн гривен. Во втором круге Свитолина сыграет Магдой Линетт (WTA 44) из Польши. Элина ведет в статистике личных встреч 2:0.

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Напомним, что Уимблдон стартовал 28 июня. Финал женского одиночного разряда запланирован на 10 июля. Действующей чемпионкой является румынка Симона Халеп, победившая в 2019 году в решающей битве Серену Уильямс. А в прошлом году турнир был отменен из-за коронавируса.

Ранее мы писали, что Свитолина собирается отдать свое место на Олимпийских играх.

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