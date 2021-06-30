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Свитолина положила на счет почти 3 миллиона и остается в борьбе на Уимблдоне

Елена Павлова Елена Павлова
30 июня, 17:20
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Первая ракетка Украины Элина Свитолина переиграла Элисон Ван Эйтванк из Бельгии в трех сетах и вышла во второй круг травяного шлема в Великобритании
Элина Свитолина на корте Уимблдона
Элина Свитолина на корте Уимблдона / Фото: Reuters

Украинская теннисистка Элина Свитолина вышла во второй круг Уимблдона. На старте травяного "шлема" в Англии одесситка не без труда переиграла Элисон Ван Эйтванк из Бельгии – 6:3, 2:6, 6:3. Ранее мы писали, что Костюк выиграла 2,8 млн на Уимблдоне, но российские СМИ отправили ее домой.

Матч продолжался 1 час 44 минуты. На счету 5-го номера WTA Свитолиной 5 подач навылет, 4 двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 11-ти. 57-я ракетка мира Ван Эйтванк сделала 3 эйса, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 5 брейкпойнтов из 10-ти.

Свитолина одержала свою вторую победу в матчах с Элисон ван Эйтванк. за выход в следующий раунд украинка заработала 75 000 фунтов или 2,8 млн гривен. Во втором круге Свитолина сыграет Магдой Линетт (WTA 44) из Польши. Элина ведет в статистике личных встреч 2:0.

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Напомним, что Уимблдон стартовал 28 июня. Финал женского одиночного разряда запланирован на 10 июля. Действующей чемпионкой является румынка Симона Халеп, победившая в 2019 году в решающей битве Серену Уильямс. А в прошлом году турнир был отменен из-за коронавируса.

Ранее мы писали, что Свитолина собирается отдать свое место на Олимпийских играх.

Смотрите, как может пробивать Элина

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A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
5:4
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Россия
3
2:7
3
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#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
3
8:2
9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
4:5
3
4
Северная Македония
3
2:8
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Англия
3
2:0
7
2
Хорватия
3
4:3
4
3
Чехия
3
3:2
4
4
Шотландия
3
1:5
1
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#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
3
4:2
7
2
Испания
3
6:1
5
3
Словакия
3
2:7
3
4
Польша
3
4:6
1
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#
Команда
И
Г
О
1
Франция
3
4:3
5
2
Португалия
3
7:6
4
3
Германия
3
6:5
4
4
Венгрия
3
3:6
2
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