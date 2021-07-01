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Украина умирает на поле, но не сдается: Свитолина черпает вдохновение в команде Шевы

Елена Павлова Елена Павлова
1 июля, 11:33
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Пятая ракетка мира украинка Элина Свитолина сравнила нашу сборную с лаки-лузером и отметила, что в поединке 1/8 финала Евро со Швецией она играла хорошо и собранно
Элина Свитолина сравнила сборную Украины с лаки-лузером
Элина Свитолина сравнила сборную Украины с лаки-лузером / Фото: Reuters

Первая ракетка Украины Элина Свитолина после победы над бельгийкой Элисон Ван Эйтванк на старте Уимблдона заявила, что вдохновилась победой команды Андрея Шевченко в 1/8 финала Евро-2020. 29 июня в Глазго украинцы в дополнительное время переиграли Швецию – 2:1.

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"Черпаю вдохновение от невероятной битвы в исполнении сборной Украины вчера", – написала Свитолина в Instagram

"Это был действительно потрясающий матч, и я была очень рада, увидеть, как команда победила. Получилось, что сборная Украины была как лаки-лузер, если выражаться теннисным языком. Я слышала, что после двух поражений было много критики. Но мы использовали этот шанс, и было удивительно, насколько команда играла хорошо и собранно", – цитирует Элину БТУ

Радость Андрея Шевченко и Андрея Ярмоленко после гола Довбика
Радость Андрея Шевченко и Андрея Ярмоленко после гола Довбика / Фото: Reuters

"Думаю, сейчас давление будет на сборную Англии, потому что они фавориты, а Украине нечего терять. Просто нужно выйти на поле и показать все, что в наших силах. И мы это сделаем, потому что мы – сборная Украины. Вы знаете, мы никогда не сдаемся, мы умираем на поле и показываем все, на что способны. Если мой матч будет идти в это же время, то его будут смотреть два человека. За эти два года привыкла, что болельщиков нет, меня этот вариант устроит"

Во втором круге Уимблдона Свитолина сегодня сыграет с Магдой Линетт (WTA 44) из Польши. Элина ведет в статистике личных встреч 2:0.

Ранее Свитолина в Британии поддержала сборную Украины.

Элина Свитолина в форме сборной Украины
Элина Свитолина в форме сборной Украины / Фото: Facebook

Напомним, что сборная Украины уже в Риме, где 3 июля проведет поединок четвертьфинала Евро-2020 против Англии.

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F
#
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И
Г
О
1
Италия
3
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9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
5:4
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Россия
3
2:7
3
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#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
3
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9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
4:5
3
4
Северная Македония
3
2:8
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Англия
3
2:0
7
2
Хорватия
3
4:3
4
3
Чехия
3
3:2
4
4
Шотландия
3
1:5
1
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#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
3
4:2
7
2
Испания
3
6:1
5
3
Словакия
3
2:7
3
4
Польша
3
4:6
1
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И
Г
О
1
Франция
3
4:3
5
2
Португалия
3
7:6
4
3
Германия
3
6:5
4
4
Венгрия
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