Миллионерша украинского происхождения погорела на допинге

35-летняя американская теннисистка Варвара Лепченко временно отстранена от участия в соревнованиях из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил

Теннисистка Варвара Лепченко / Фото: Getty Images

В пробе Варвары Лепченко, которую она сдала 12 июля на турнире WTA-250 в Будапеште, были обнаружены запрещенные вещества адрафинил и/или метаболит модафинила.

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Об этом сообщает сайт Международной теннисной федерации.

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Лепченко проинформировали о нарушении 9 августа. Спортсменка имеет право обратиться к председателю независимого трибунала для отмены дисквалификации, однако на данный момент этим правом она не воспользовалась.

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Отметим, что это не первая дисквалификация Лепченко. В январе 2016 года во время турнира в Брисбене Варвара сдала четыре положительных допинг-теста на мельдоний. Лепченко была временно дисквалифицирована с 12 марта, но 13 апреля отстранение было снято.

Добавим, что Лепченко родилась в Узбекистане в семье с украинскими корнями. С 2007 года представляет США. За свою карьеру заработала свыше 5 миллионов долларов призовых, а сейчас является 124-й ракеткой мира.

Объясняя, как она стала американкой, Варвара Лепченко рассказывала:

"Когда мне было 16, я приехала на юниорский турнир в Майами и не увидела своего имени в списке участниц. Я спросила, что происходит, и мне ответили, что федерация тенниса Узбекистана отозвала мою заявку. Я расплакалась, и мне сказали, что я смогу сыграть. Мне просто нужно выйти на нужных людей и представлять США. И я так и сделала"

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