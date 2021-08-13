У Великобритании могут отобрать "серебро": призер Олимпийских игр употреблял допинг

Еще один допинг-скандал прошедших Олимпийских игр в Токио – британский легкоатлет попался на допинге

Великобританию могут лишить серебряной медали / Фото: Reuters

Британский спринтер Чиджинду Уджи отстранен от соревнований, сообщает BBC. После выступления на Олимпиаде-2020 у спортсмена была взята допинг-проба, которая дала положительный результат. Великобританию могут лишить олимпийской награды.

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Чиджинду Уджи / Фото: Reuters

На Олимпиаде-2020 в Токио Чиджинду был первым номером британской эстафетной четверки 4х100 метров, которая выиграла "серебро" на Играх. Британцы уступили всего лишь 0.01 секунды итальянцам.

Согласно антидопинговыми правилами World Athletics, если один из участников эстафеты уличен в употреблении допинга – дисквалифицируется вся команда, а результат аннулируется. Теперь у Великобритании могут забрать серебряные медали.

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Британская федерация легкой атлетики, как и сам спортсмен, пока отказались от комментариев.

Чиджинду может еще запросить вскрытия пробы "Б", но если и она покажет положительный результат, дело будет передано в Спортивный арбитражный суд. А уже суд примет решение о дисквалификации спортсмена и всей сборной Великобритании.

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Британский легкоатлет – не первый спортсмен, которого отстранили из-за положительного допинг-тест на Олимпиаде-2020. Еще три атлета были отстранены раньше: Садик Миху (Бахрейн, бег на 1500 метров), Беник Абрамян (Грузия, толкание ядра) и Марк Одиамбо (Кения, бег на 100 и 200 метров). Однако именно Уджи – первый медалист Токио-2020, чей допинг-тест дал положительный результат.