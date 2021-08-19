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Мільйонерка українського походження погоріла на допінгу

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакції Спорт
19 серпня, 20:34
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35-річна американська тенісистка Варвара Лепченко тимчасово відсторонена від участі в змаганнях через підозру в порушенні антидопінгових правил
Тенісистка Варвара Лепченко
Тенісистка Варвара Лепченко / Фото: Getty Images

У пробі Варвари Лепченко, яку вона здала 12 липня на турнірі WTA-250 в Будапешті, виявили заборонені речовини адрафініл і/або метаболіт модафініла.

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Про це повідомляє сайт Міжнародної тенісної федерації.

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Лепченко проінформували про порушення 9 серпня. Спортсменка має право звернутися до голови незалежного трибуналу для скасування дискваліфікації, однак наразі цим правом вона не скористалася.

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Відзначимо, що це не перша дискваліфікація Лепченко. У січні 2016 року під час турніру в Брісбені Варвара здала чотири позитивних допінг-тести на мельдоній. Лепченко була тимчасово дискваліфікована з 12 березня, але 13 квітня відсторонення зняли.

Додамо, що Лепченко народилася в Узбекистані в сім'ї з українським корінням. З 2007 року представляє США. За свою кар'єру заробила понад 5 мільйонів доларів призових, а нині є 124-ю ракеткою світу.

Пояснюючи, як вона стала американкою, Варвара Лепченко розповідала:

"Коли мені було 16, я приїхала на юніорський турнір до Маямі і не побачила свого імені в списку учасниць. Я запитала, що відбувається, і мені відповіли, що федерація тенісу Узбекистану відкликала мою заявку. Я розплакалася, і мені сказали, що я зможу зіграти. Мені просто потрібно вийти на потрібних людей і представляти США. І я так і вчинила"

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