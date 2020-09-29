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Марта Костюк впервые сыграла на Ролан Гаррос, но продержалась меньше часа

29 сентября, 18:59

Александр Трикиша Александр Трикиша

Победительница юниорского Australian Open не справилась с Нао Хибино

Украинская теннисистка Марта Костюк зачехлила ракетку на турнире "Большого шлема" Ролан Гаррос уже после стартового раунда. В первом поединке основной сетки Открытого чемпионата Франции 18-летняя украинка проиграла Нао Хибино из Японии, занимающей 84-е место в рейтинге WTA. Матч продлился всего 59 минут и завершился со счетом 6:4, 6:0 в пользу японки.

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Отметим, что это было дебютное выступление победительницы юниорского Australian Open-2017 в основной сетке взрослого Ролан Гаррос.

Напомним, что накануне лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина выбила с Ролан Гаррос наглую россиянку, которая гоняла ее по корту. Украинская звезда тенниса не без борьбы обыграла молодую Варвару Грачеву.

А перед этим еще одна звезда украинского тенниса сенсационно вылетела в первом же раунде Ролан Гаррос. Даяна Ястремская проиграла уроженке Москвы, которая находится в восьмой сотне мирового рейтинга.

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Также борьбу на турнире продолжает Катерина Козлова. Сегодня в матче первого раунда она встретится с Паулой Бадоса Хиберт из Испании.

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Смотрите, как Элина уверенно побеждала на турнире в мексиканском Монтеррее:

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Ролан Гаррос Марта Костюк

Источник: Сегодня|Спорт

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