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Еще одна украинка пробилась в основную сетку "Ролан Гаррос" к Свитолиной и Ястремской

25 сентября, 14:28

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

На Открытом чемпионате Франции провели жеребьевки, наши узнали имена соперниц

Сегодня на грунтовых кортах Парижа завершаются квалификационные соревнования последнего в этом году турнира серии "Большого шлема". В основной сетке "Ролан Гаррос" сыграют пятеро украинских теннисисток. В пятницу путевку в основу оформила 18-летняя Марта Костюк. Напомним, позавчера украинка сенсационно разгромила сеяную теннисистку на "Ролан Гаррос".

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Соперницей Марты в третьем матче отбора была японка Куруми Нара. Встреча проходила, как на качелях, но завершилась в пользу киевлянки – 6:0, 1:6, 6:2. Таким образом, Костюк присоединилась к квартету наших девчонок, которые получили места в основном турнире по рейтингу. В основе французского "мэджора" она сыграет впервые.

Тем временем, прошла и жеребьевка. Лучшая украинская теннисистка, Элина Свитолина, получила третий номер посева и встретится на старте с россиянкой Варварой Грачевой (№89 в мире). Другая одесситка, Даяна Ястремская, сразится с представительницей Австралии Дарьей Гавриловой. В своем четвертом выступлении в Париже Катерина Козлова померяется силами с примерно равной ей испанкой Паулой Бадосой. А вот Катарине Завацкой не повезло: ее ждет Кики Бертенс из Нидерландов (№8).

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Вчера Свитолина добралась до полуфинала турнира в Страсбурге, где ее обозвали россиянкой.

Смотрите, как Марта проводила время с подругами по сборной на US Open:

Марта Костюк в Нью-Йорке
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теннис жеребьевка Ролан Гаррос Марта Костюк
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