Украинка сенсационно разгромила сеяную теннисистку на "Ролан Гаррос"

Ангелина Калинина следом за Мартой Костюк прошла во второй раунд отбора

На грунтовых кортах Парижа продолжаются квалификационные соревнования Открытого чемпионата Франции. К сожалению, в первый день Костюк единственная из трех украинок продолжила борьбу на "Ролан Гаррос". Леся Цуренко и Дарья Снигур зачехлили ракетки. Сегодня же к Марте присоединилась еще одна соотечественница.

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В среду первый круг отбора уверенно прошла 23-летняя Ангелина Калинина из Новой Каховки, занимающая 153-е место в мировом рейтинге. Причем, украинка разбила опытную швейцарку Викторию Голубич (№7 посева), которая была 51-й, а нынче опустилась на 129-ю позицию. Всего за час и 17 минут Ангелина практически вынесла соперницу с корта – 6:1, 6:3.

В следующем матче Калинина сойдется с 34-летней уроженкой Ташкента Варварой Левченко. Гражданка США в свое время была 12-й ракеткой мира, а сейчас – лишь 183-я. А Марта Костюк встретится с румынкой Лаурой-Йоаной Паар (№199). В основной сетке "Ролан Гаррос" выступят еще четыре украинки: Элина Свитолина, Даяна Ястремская, Катерина Козлова и Катарина Завацкая.

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