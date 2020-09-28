Свитолина выбила с "Ролан Гаррос" наглую россиянку, которая гоняла ее по корту

Непросто даются украинкам матчи Открытого чемпионата Франции. Пятая ракетка планеты, 26-летняя Элина Свитолина, в первом круге с трудом справилась с 20-летней россиянкой. Напомним, позавчера Свитолина выиграла второй титул в сезоне, заработав 665 тысяч грн.

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Москвичка Варвара Грачева оказала одесситке серьезное сопротивление и в некоторых моментах откровенно гоняла . В первом сете дело дошло до тай-брейка, на котором Свитолина наконец-то смогла доказать свое преимущество – 7:6 (7:2). Партия длилась 61 минуту. Во втором сете россиянка повела в счете 4:2, но тут уж Элина разозлилась и взяла четыре гейма подряд – 6:4, затратив на эту партию 36 минут.

Вчера вечером Даяна Ястремская сенсационно вылетела в первом раунде "Ролан Гаррос". В понедельник к ней присоединилась и Катарина Завацкая, которая уступила более именитой Кики Бертенс из Нидерландов, сумев даже взять у нее один сет, – 6:2, 2:6, 0:6.

Во вторник свои матчи первого раунда на грунтовых кортах Парижа сыграют Катерина Козлова и Марта Костюк, которая прошла три круга квалификации.

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Смотрите, как Элина уверенно побеждала на турнире в мексиканском Монтеррее:

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