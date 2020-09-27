Звезда украинского тенниса сенсационно вылетела в первом же раунде "Ролан Гаррос"

Даяна Ястремская проиграла уроженке Москвы, которая находится в восьмой сотне мирового рейтинга

Уже на старте Открытого чемпионата Франции по теннису произошла сенсация со знаком минус для Украины. Вторая ракетка нашей страны и 28-й номер мирового рейтинга Даяна Ястремская выбыла в первом же круге "Ролан Гаррос", неожиданно проиграв уроженке Москвы, представляющей Австралию, Дарье Гавриловой – 4:6, 3:6. До встречи с украинкой Гаврилова занимала лишь 788-ю строчку в рейтинге WTA.

Реклама

Читайте также: Украинскую теннисистку Ястремскую закрыли на сутки в комнате, и она показала невероятный шпагат

В каждой из партий Ястремская проиграла Гавриловой концовку сета. За полтора часа, которые продолжался матч, украинка выполнила 1 эйс, допустила 1 двойную ошибку и реализовала лишь 1 из 9 брейк-поинтов.

Даяна Ястремская / Фото: AFP

Реклама

Отметим, что для Гавриловой, не игравшей больше года из-за травмы стопы, эта победа стала первой на турнирах "Большого шлема", начиная с US Open-2018. А на уровне WTA в последний раз Дарья побеждала еще в июле 2019-го, на грунте в Лозанне.

В тренде Сергей Деревянченко проиграл чемпионский бой в США

Добавим, что призовой фонд "Ролан Гаррос" в этом году составляет 38 миллионов евро. За вылет в первом основном раунде Даяна Ястремская получит от организаторов 60 тысяч.

Напомним, что незадолго до старта "Ролан Гаррос" Ястремская бросила своего тренера Сашу Баина. Это произошло после того, как он в соцсетях похвалил японку Наоми Осаку, которой перед этим проиграла украинка.

Судя по результату на "Гарросе", уход от тренера не пошел 20-летней Даяне на пользу.

Смотрите, как развлекается перед "Гарросом" первая ракетка Украины

Реклама

Элина Свитолина превратила Гаэля Монфиса в мишень

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама