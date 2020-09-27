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Звезда украинского тенниса сенсационно вылетела в первом же раунде "Ролан Гаррос"

27 сентября, 23:56

Олег Люлька Олег Люлька

Даяна Ястремская проиграла уроженке Москвы, которая находится в восьмой сотне мирового рейтинга

Уже на старте Открытого чемпионата Франции по теннису произошла сенсация со знаком минус для Украины. Вторая ракетка нашей страны и 28-й номер мирового рейтинга Даяна Ястремская выбыла в первом же круге "Ролан Гаррос", неожиданно проиграв уроженке Москвы, представляющей Австралию, Дарье Гавриловой – 4:6, 3:6. До встречи с украинкой Гаврилова занимала лишь 788-ю строчку в рейтинге WTA.

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В каждой из партий Ястремская проиграла Гавриловой концовку сета. За полтора часа, которые продолжался матч, украинка выполнила 1 эйс, допустила 1 двойную ошибку и реализовала лишь 1 из 9 брейк-поинтов.

Даяна Ястремская

Даяна Ястремская / Фото: AFP

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Отметим, что для Гавриловой, не игравшей больше года из-за травмы стопы, эта победа стала первой на турнирах "Большого шлема", начиная с US Open-2018. А на уровне WTA в последний раз Дарья побеждала еще в июле 2019-го, на грунте в Лозанне.

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Добавим, что призовой фонд "Ролан Гаррос" в этом году составляет 38 миллионов евро. За вылет в первом основном раунде Даяна Ястремская получит от организаторов 60 тысяч.

Напомним, что незадолго до старта "Ролан Гаррос" Ястремская бросила своего тренера Сашу Баина. Это произошло после того, как он в соцсетях похвалил японку Наоми Осаку, которой перед этим проиграла украинка.

Судя по результату на "Гарросе", уход от тренера не пошел 20-летней Даяне на пользу.

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теннис Ролан Гаррос Дарья Гаврилова Даяна Ястремская

Источник: Сегодня|Спорт

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