Марта Костюк уничтожила россиянку в Стамбуле. На очереди еще одна

Юная теннисистка с победы стартовала на турнире в Турции. В первом матче Марта сняла скальп с россиянки Рахимовой и вышла на ее соотечественницу Касаткину

Украинская теннисистка Марта Костюк одержала победу в первом раунде турнира WTA в Стамбуле. Наша теннисистка всего за 1 час и 11 минут переиграла россиянку Камиллу Рахимову – 6:4, 6:3.

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Для Костюк эта победа стала первой после перенесенного коронавируса. Перед этим Костюк помогла Украине обыграть Японию в матче Кубка Билли-Джин Кинг.

В следующем раунде Марта встретится с еще одной россиянкой Дарьей Касаткиной, которую она уже обыгрывала на US Open в прошлом году.

А вот еще одна украинка Катерина Козлова не смогла преодолеть стартовый барьер турнира, уступив сопернице из Румынии Соране-Михаэле Кырсте – 4:6, 6:7. Матч продлился ровно два часа.

Ранее мы писали, что Цуренко не верит, что сможет выступить на Олимпиаде в Токио. Звезда украинского тенниса никак не может восстановиться от травмы локтя. Леся вернулась на корт после длительного лечения, но снова вынуждена была прервать сезон.

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