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Украина выиграла второй матч против Японии на Кубке Билли-Джин Кинг

16 апреля, 14:52

Александр Трикиша Александр Трикиша

Марта Костюк принесла Украине вторую победу на Кубке Билли-Джин Кинг. В субботу состоятся решающие поединки за выход в квалификацию бывшего Fed Cup Finals-2021

Украина повела в противостоянии против Японии в плей-офф Мировой группы Кубка Билли-Джин Кинг со счетом 2:0. Вслед за Свитолиной свою победу одержала и Марта Костюк, обыгравшая Юки Наито со счетом 6:3, 6:3. Матч продлился 1 час и 27 минут.

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Завтра теннисистки обменяются соперницами, а также при необходимости пройдет еще и парный матч, в котором сестры Надежда и Людмила Киченок встретятся с японской парой Сихо Акита/Химари Сато.

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Напомним, что победители этого противостояния пройдут в квалификацию бывшего Fed Cup Finals-2021, проигравшие останутся в группе в своей зоне. Изначально принимающей стороной были азиатки, но украинских теннисисток не пустили в Японию из-за коронавирусных ограничений. Поэтому матчи перенесли в Черноморск.

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теннис Марта Костюк Кубок Билли-Джин Кинг

Источник: Сегодня|Спорт

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