Выжил на "Титанике" и выиграл Олимпиаду: невероятная судьба потомка Бенджамина Франклина

Ричард Уильямс был звездой тенниса в начале прошлого века, он побеждал на US Open и Уимблдоне, стал героем Первой мировой войны и фильма "Титаник"

Поздно ночью 14 апреля 1912 года Ричард Уильямс с отцом Чарльзом сидели в ресторане, когда услышали легкий толчок. Но даже ухом не повели. Ведь они были на самом надежном судне в мире, которое просто не может утонуть. Через несколько минут "Титаник" начал идти ко дну.

Потомок Франклина

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Чарльз Уильямс был успешным юристом, потомком самого Бенджамина Франклина, одного из основателей США. Чарльз жил и работал в Швейцарии, где и родился Ричард Норрис Уильямс. Или Дик, как называли его в семье.

Дик учился в частной школе Женевы и любил играть в теннис. В основном под руководством своего отца. Уильямс-старший был большой поклонник этой игры и заложил фундамент для создания Международной федерации тенниса. В 1911 году Дик выиграл чемпионат Швейцарии, а через год поступил в Гарвард.

По университетским делам и чтобы проведать свою маму Дик и отправлялся в США. Вместе с отцом они купили билеты в первый класс. И наслаждались прекрасным путешествием...

Отца убила труба

Как только Уильямсы поняли что случилась беда, они не бросились спасаться, а начали помогать женщинам и детям занять места в спасательных шлюпках.

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Известен эпизод, когда по дороге на палубу Уильямс-младший услышал крики человека, который не мог выбраться из каюты. Дик стал ломать дверь, а пробегавший мимо стюард пригрозил ему разбирательством за порчу имущества. 80 с лишним лет спустя этот момент вошел в фильм "Титаник", собравший 11 "Оскаров".

Лишь, когда "Титаник" начал разваливаться, Уильямсы прыгнули в воду. В этот момент на Чарльза рухнула труба с судна – он погиб сразу же. Дик вцепился в шлюпку и два часа провел в ледяной воде пока не подошла помощь с "Карпатии".

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Герой войны и чемпион Олимпиады

Ноги были сильно обморожены и доктор настаивал на ампутации, но Дик отказался становиться инвалидом. И в этом же году выиграл US Open в миксте!

Потом были победы на US Open в одиночном разряде – в 1914 и 1916 годах. После которых Дик ушел на фронт Первой мировой. Смело сражался на территории Франции и был награжден Орденом Почетного легиона – одной из высших наград страны.

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Вернувшись с войны Ричард Уильямс продолжил играть в теннис. Выиграл Уимблдон-1920 в паре, а в 1924 году стал олимпийским чемпионом в смешанном разряде.

Завершил теннисную карьеру в 44 года, а в 1957-м был введен в Международный зал теннисной славы.

Все подробности в спецтеме Спортивные истории

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