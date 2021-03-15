Украинских теннисисток не пускают в Японию! Матч сборной пройдет в Одесской области

Матч Кубка Билли Джин Кинг между Украиной и Японией пройдет в Одесской области – на грунтовых кортах Elite Tennis Club в Черноморске 16 и 17 апреля. Отметим, что ранее поединок бывшего Кубка Федерации должна была принять Япония еще в 2020-м.

"В прошлом году право проведения матча досталось нашим соперникам. Но с тех пор мир попал в жесткие объятия COVID. Сначала наш матч с 2020 года перенесли на 2021-й, а затем стало известно, что Япония накануне Олимпийских игр почти полностью закрыла свои границы для иностранцев. Под запрет попали и спортсмены. И ФТУ еще в конце прошлого года сообщила ITF о готовности взять на себя проведение матча", – сообщает ФТУ

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Сборная Украины / Фото: Федерация тенниса Украины

Предварительно на арене в Черноморске планируется присутствие зрителей, хотя и в ограниченном количестве. Если до матча в Украине не будут введены дополнительные ограничительные меры.

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16-17 апреля девушки сыграют пять матчей – четыре одиночных и одну пару. Победители пройдут в квалификацию бывшего Fed Cup Finals-2021, проигравшие останутся в группе в своей зоне. Ранее женские сборные Украины и Японии ни разу не играли друг с другом в Кубке Федерации.

В предыдущем матче украинки смяли Эстонию за 52 минуты и пробились в плей-офф Мировой группы.

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