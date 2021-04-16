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Україна виграла другий матч проти Японії на Кубку Біллі-Джин Кінг

16 квітня, 14:52

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Марта Костюк принесла Україні другу перемогу на Кубку Біллі-Джин Кінг. У суботу відбудуться вирішальні поєдинки за вихід в кваліфікацію колишнього Fed Cup Finals-2021

Україна повела в протистоянні проти Японії в плей-офф Світової групи Кубка Біллі-Джин Кінг з рахунком 2:0. Слідом за Світоліною свою перемогу здобула і Марта Костюк, яка обіграла Юкі Наіто з рахунком 6:3, 6:3. Матч тривав 1 годину і 27 хвилин.

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Завтра тенісистки обміняються суперницями, а також при необхідності пройде ще і парний матч, в якому сестри Надія і Людмила Кіченок зустрінуться з японською парою Сіхо Акіта/Хімарі Сато.

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Нагадаємо, що переможці цього протистояння пройдуть в кваліфікацію колишнього Fed Cup Finals-2021, програвши залишаться в групі в своїй зоні. Спочатку приймаючою стороною були азіатки, але українських тенісисток не пустили до Японії через коронавірусні обмеження. Тому матчі перенесли до Чорноморська.

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теніс Марта Костюк Кубок Біллі-Джин Кінг

Джерело: Сегодня|Спорт

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