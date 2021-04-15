Українська
$ 27,98
33,48
  1. Новости спорта
  2. Новости тенниса

Все красотки женской сборной Украины по теннису – на одном фото

15 апреля, 13:05

Олег Люлька Олег Люлька

Элина Свитолина, Марта Костюк, Катарина Завацкая, а также сестры-парницы Надежда и Людмила Киченок проведут двухдневный марафон против соперниц из Японии

16-17 апреля женская сборная Украины по теннису проведет матч Кубка Билли Джин Кинг против Японии. Встреча в рамках бывшего Кубка Федерации пройдет на грунтовых кортах в Черноморске Одесской области.

Реклама

За Украину сыграют первая ракетка страны Элина Свитолина, восходящие звезды Марта Костюк и Катарина Завацкая, а также успешные парницы Надежда Киченок и Людмила Киченок. А вот неизменной сборницы Леси Цуренко в этот раз нет.

Читайте также: Украинская теннисистка разделась до трусов перед матчем с Японией

Накануне старта противостояния Марта Костюк поделилась снимком, на котором запечатлены все теннисистки-красотки нашей сборной, включая саму Марту, а также капитан нашей команды Михаил Филима и менеджер команды Ольга Савчук.

Реклама

Украина – Япония. Расписание игр

16 апреля (два одиночных матча). Начало – в 11:00
Элина Свитолина – Тихиро Мурамацу
Марта Костюк – Юки Найто

17 апреля (два одиночных матча + парная встреча). Начало – в 11:00
Элина Свитолина – Юки Найто
Марта Костюк – Тихиро Мурамацу
Надежда Киченок / Людмила Киченок – Сихо Акита / Химари Сато

Победители этого противостояния пройдут в квалификацию бывшего Fed Cup Finals-2021, проигравшие останутся в группе в своей зоне. Изначально принимающей стороной были азиатки, но украинских теннисисток не пустили в Японию из-за коронавирусных ограничений. Поэтому матчи перенесли в Черноморск.

Смотрите мастер-класс актерского искусства от Свитолиной

Свитолина. Фейковый стриптиз Видео: Instagram

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

теннис Элина Свитолина Кубок Федерации теннисистка Людмила Киченок Надежда Киченок Катарина Завацкая Марта Костюк
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Чем занять себя во время локдауна: подборка лучших фильмов о спорте
Чем занять себя во время локдауна: подборка лучших фильмов о спортеДругие
Кажись, его забросили! Украинская теннисистка-миллионерша показала свой родной корт возле АЭС
Кажись, его забросили! Украинская теннисистка-миллионерша показала свой родной корт возле АЭСТеннис
Королевский подарок! Свитолина поразилась поступку Монфиса
Королевский подарок! Свитолина поразилась поступку МонфисаТеннис
Просто тренер мечты! Горячая Паулина загоняет вас на корте
Просто тренер мечты! Горячая Паулина загоняет вас на кортеТеннис
30 минут я убивала эту мразь! Жуткое признание украинской теннисистки
30 минут я убивала эту мразь! Жуткое признание украинской теннисисткиТеннис
Роман украинской теннисистки и симпатичного абхазца из России: смотрите, кто он
Роман украинской теннисистки и симпатичного абхазца из России: смотрите, кто онТеннис

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять