Марта Костюк знищила росіянку в Стамбулі. На черзі ще одна

Юна тенісистка з перемоги стартувала на турнірі в Туреччині. У першому матчі березня зняла скальп з росіянки Рахімової і вийшла на її співвітчизницю Касаткину

Українська тенісистка Марта Костюк здобула перемогу в першому раунді турніру WTA в Стамбулі. Наша тенісистка всього за 1 годину і 11 хвилин переграла росіянку Каміллу Рахімову – 6:4, 6:3.

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Для Костюк ця перемога стала першою після перенесеного коронавірусу. Перед цим Костюк допомогла Україні обіграти Японію в матчі Кубка Біллі-Джин Кінг.

У наступному раунді Марта зустрінеться з ще однією росіянкою Дариною Касаткиной, яку вона вже перемагала на US Open в минулому році.

А ось ще одна українка Катерина Козлова не змогла подолати стартовий бар'єр турніру, поступившись суперниці з Румунії Сорані-Міхаелі Кирсті – 4:6, 6:7. Матч тривав рівно дві години.

Раніше ми писали, що Цуренко не вірить, що зможе виступити на Олімпіаді в Токіо. Зірка українського тенісу ніяк не може відновитися від травми ліктя. Леся повернулася на корт після тривалого лікування, але знову змушена була перервати сезон.

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