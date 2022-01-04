Главного антивакцинатора пустили на Australian Open. Звездам закон не писан

Лучший теннисист мира Новак Джокович объявил, что ему дали медицинское исключение, чтобы он мог выступить на Открытом чемпионате Австралии 2022 года.
"Всех с Новым годом! Желаю всем вам здоровья, любви и счастья. Пусть вы почувствуете любовь и уважение ко всему живому на нашей чудесной планете.
Я потрясающе провел время со своими близкими во время паузы. И сегодня направляюсь в Австралию с медицинским исключением. Вперед, 2022-й!" – написал Джокович в Instagram.
Интересно, что на Australian Open пускают лишь вакцинированных игроков. Новак же неоднократно скептически отзывался о прививке от коронавируса.
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Australian Open начнется 17 января. Джокович – действующий и девятикратный победитель турнира.
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