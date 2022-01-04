Головного антивакцинатора пустили на Australian Open. Зіркам закон не писаний

Найкращий тенісист світу Новак Джокович оголосив, що йому дали медичний виняток, щоб він міг виступити на Відкритому чемпіонаті Австралії 2022 року.
"Всіх з Новим роком! Бажаю всім вам здоров'я, любові та щастя. Нехай ви відчуєте любов та повагу до всього живого на нашій чудовій планеті.
Я приголомшливо провів час зі своїми близькими під час паузи. І сьогодні прямую до Австралії з медичним винятком. Вперед, 2022-й!" – написав Джокович у Instagram.
Цікаво, що на Australian Open пускають лише вакцинованих гравців. А Новак неодноразово скептично відгукувався про щеплення від коронавірусу.
Далі по темі
Australian Open розпочнеться 17 січня. Джокович – діючий та дев'ятиразовий переможець турніру.
Читайте також:
- Просить третю дозу: Світоліна різко змінила думку про вакцину
- Для них спорт – поза політикою: українки виступлять у парі з росіянками на Australian Open
- Ні вакцинації! Коронавірус помирив затятих ворогів
- Відчинив вікно і репетував на все подвір'я! Реакція Джоковича на фіаско Роналду
- Заводьте двигуни! Мільйонерів посадили на моторолери