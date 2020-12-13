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Чудеса координации: Элина Свитолина станцевала танец живота с бутылкой на голове

13 декабря, 14:40

Александр Трикиша Александр Трикиша

Украинская теннисистка отлично проводит время на Канарских островах

Украинская теннисистка Элина Свитолина наслаждается отдыхом на Тенерифе. Там пятая ракетка мира записала видео, на котором продемонстрировала невероятную координацию, станцевав с бутылкой воды на голове.

"Вот так я тренирую спокойствие и концентрацию", – подписала видео в Instagram Свитолина.

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У нее мог бы получиться отличный дуэт с украинской каратисткой Анжеликой Терлюгой, которая как-то ударом ноги сбила с головы депутата рулон бумаги.

А несколько дней назад Свитолина "сыграла" в раздевание на Канарах. Первая ракетка Украины отправилась на Тенерифе с ожиданиями отдыха, но реальность оказалась иной. В райском уголке приходится не только отдыхать, но и тренироваться.

Прошлый сезон Свитолина завершила на пятом месте в рейтинге WTA. После начала пандемии украинка приняла участие лишь в четырех турнирах. До этого она успела выиграть турниры в Монтеррее и Страсбурге, а суммарный заработок за сезон составил 625 тысяч долларов.

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Источник: Сегодня|Спорт

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