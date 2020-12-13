Чудеса координации: Элина Свитолина станцевала танец живота с бутылкой на голове

Украинская теннисистка Элина Свитолина наслаждается отдыхом на Тенерифе. Там пятая ракетка мира записала видео, на котором продемонстрировала невероятную координацию, станцевав с бутылкой воды на голове.
"Вот так я тренирую спокойствие и концентрацию", – подписала видео в Instagram Свитолина.
У нее мог бы получиться отличный дуэт с украинской каратисткой Анжеликой Терлюгой, которая как-то ударом ноги сбила с головы депутата рулон бумаги.
А несколько дней назад Свитолина "сыграла" в раздевание на Канарах. Первая ракетка Украины отправилась на Тенерифе с ожиданиями отдыха, но реальность оказалась иной. В райском уголке приходится не только отдыхать, но и тренироваться.
Прошлый сезон Свитолина завершила на пятом месте в рейтинге WTA. После начала пандемии украинка приняла участие лишь в четырех турнирах. До этого она успела выиграть турниры в Монтеррее и Страсбурге, а суммарный заработок за сезон составил 625 тысяч долларов.
Смотрите, как Элина отрабатывает точность удара на своем парне
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