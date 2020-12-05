Стриптиз против работы: Свитолина "сыграла" в раздевание на Канарах

Первая ракетка Украины отправилась на Тенерифе с ожиданиями отдыха, но реальность оказалась иной

Первая ракетка украинского тенниса Элина Свитолина отправилась на Канары. 26-летняя одесситка выбрала местом своего путешествия Тенерифе – самый крупный остров местного архипелага, основную площадь которого занимает спящий вулкан Тейде.

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В соответствии с этим географическим соседством Свитолина и фото у себя в Instagram опубликовала "вулканическое" – Элина эффектно сбрасывает шляпку и готова продолжать "стриптиз", снимая с себя уже купальник.

Но на этом "клубничка", как подписала это фото сама Элина, заканчивается. И начинается работа, которую Свитолина проиллюстрировала уже фотографией с местного корта под пальмой, где она изможденная тренировками упала "без задних ног", отбросив подальше ракетку.

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"Ожидание против реальности", – добавила такую текстовку к своим фотографиям на Тенерифе Элина Свитолина, дав понять, что на Канарах она занята не таким желанным отдыхом, а все-таки тренировочной работой.

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Напомним, что за свою карьеру Элина Свитолина выиграла 15 одиночных турниров WTA и заработала порядка 20 миллионов долларов призовых.

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