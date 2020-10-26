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Украинская теннисистка обновила рекорд в рейтинге WTA, Свитолина осталась пятой

26 октября, 12:13

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Юная Марта Костюк продолжает подниматься ступеньками карьерной лестницы

Сегодня Женская теннисная ассоциация опубликовала новый рейтинг по итогам прошедшей недели. 18-летняя украинка Марта Костюк показала в нем свой лучший результат, поднявшись на девять ступенек и оказавшись на 104-й позиции. Напомним, в 2017 году она выиграла юниорский чемпионат Австралии. Накануне же с жуткими стонами и слезами Костюк снялась с финала турнира в США.

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В сотне лучших по-прежнему значатся всего две украинки: уроженки Одессы Элина Свитолина и Даяна Ястремская занимают пятое и 29-е места соответственно. Лидером мирового рейтинга осталась австралийка Эшли Барти, а в целом первая десятка не изменилась.

В сентябре Костюк пробилась в основу "Ролан Гаррос" и заработала 2 миллиона гривен.

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Позиции украинских мужчин выглядят значительно скромнее. В сегодняшнем рейтинге АТР капитан сборной Украины Сергей Стаховский находится на 192-й строчке, Илья Марченко – на 220-й. А тройку лучших составляют серб Новак Джокович, испанец Рафаэль Надаль и австриец Доминик Тим.

Вспомним, как Костюк пополняла запас калорий на US Open:

Марта Костюк в Нью-Йорке
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теннис Элина Свитолина рейтинг WTA Марта Костюк
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