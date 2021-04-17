Злая Белодед после травмы от россиянки объяснилась за невыход на финал чемпионата Европы

Украинская чемпионка мира по дзюдо вместе с тренерами решила не рисковать здоровьем и отказалась бороться в решающей схватке в Лиссабоне

Накануне наша знаменитая дзюдоистка-красавица Дарья Белодед завоевала серебро чемпионата Европы. 20-летняя киевлянка уверенно провела турнир и ни разу не уступила, но на финал не вышла из-за повреждения руки.

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Сегодня одна из олимпийских надежд Украины на своей страничке в Instagram на английском языке рассказала о случившемся. При этом текст Даша сопроводила серией фотографий, на которых выглядит не только сосредоточенной, но и сердитой:

"Вчера я дошла до финала чемпионата Европы. Но, к сожалению, я не смогла продолжать бороться из-за травмы в полуфинале. Мои тренеры и я решили не рисковать и снялись с финала. Сейчас самое важное – держать тело здоровым и продолжать тяжело работать и готовиться к следующим соревнованиям. Спасибо всем за поддержку".

На днях красавица Белодед с новыми фото порадовалась весне и солнцу.

В последние месяцы украинская дзюдоистка успела трижды проиграть, так что ее нынешнее выступление порадовало. Конечно, остался осадок, что не удалось завоевать золотую медаль, но впереди – главный старт, Олимпийские игры.

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Недавно Белодед игриво пожелала хорошего дня, Марина Бех возмутилась.

Смотрите, как Даша показывала свой стол:

Дзюдоистка Дарья Белодед показала еду

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