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"Я так не умела": Баюл показала элементы своей дочки на льду Лас-Вегаса

Олег Люлька Олег Люлька
19 мая, 11:17
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5-летняя София приводит в восторг свою легендарную маму. "Это сказочно", – говорит Оксана, а поклонники называют малышку будущей олимпийской чемпионкой
Оксана Баюл и ее дочка София
Оксана Баюл и ее дочка София / Фото: Instagram

Первая олимпийская чемпионка независимой Украины Оксана Баюл похвасталась новыми успехами своей 5-летней дочки Софии, которая идет по ее стопам – занимается фигурным катанием.

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"Мы сделали первый тулуп с чистым приземлением", – с гордостью рассказала своим фолловерам в Instagram Баюл, показав видео прыжка своей дочурки на льду Лас-Вегаса

"Прекрасно! Отлично! Сказочно! Волшебно!" – не скупится на комплименты 5-летней дочери Оксана Баюл

Подписчики же легендарной украинки называют Софию будущей олимпийской чемпионкой.

"Вот мне никогда не удавалось сделать такой шпагат!" – добавляет о своей дочери 43-летняя Оскана Баюл

Кстати, ранее мы писали, что Оксана Баюл передаст дочке свою золотую медаль ОЛ-1994.

Также мы рассказывали, что растяжка дочки Баюл впечатлила визажиста Адель.

Напомним, у первой олимпийской чемпионки независимой Украины уже более длинная фамилия – Баюл-Фарина. В США Оксана обрела счастье, выйдя замуж за миллионера итальянского происхождения Карло Джея Фарину – менеджера, в свое время сотрудничавшего со Стингом и Майклом Джексоном.

Смотрите, как сейчас катается на льду Оксана Баюл

Оксана Баюл на льду Видео: Instagram

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