Вакцина депутата Беленюка дала побочный эффект: борец охотится с вилами на скотиняк

Чемпион мира по греко-римской борьбе и политик убирал в своем дворе и выложил шутливый пост, на который тут же отреагировал титулованный гимнаст Олег Верняев

Жан Беленюк / Фото: Instagram

На прошлой неделе украинский борец-депутат Жан Беленюк вакцинировался от коронавируса. Чемпион мира по греко-римской борьбе рассказал, что привился китайским препаратом, который выделили для наших спортсменов, ведущих подготовку к летним Олимпийским играм в Токио. А теперь оказалось, что у вакцины есть последствия.

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"Вакцина все-таки дала свой побочный эффект! Теперь по вечерам организовываю охоту на скотиняк", – пошутил Беленюк в подписи к фото в Instagram.

"Сколько стоит? У меня есть пару скотиняк", – ответил шуткой олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Олег Верняев. "Тогда мы идем к вам", – отозвался Жан.

Напомним, что Беленюк переболел COVID-19 еще прошлой осенью и допускает, что у него есть антитела, но решил получить гарантию, чтобы не заболеть перед главным стартом последних лет.

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Жан Беленюк / Фото: Instagram

Ранее Беленюк сенсационно проиграл на чемпионате Европы-2021, но зацепился в итоге за пьедестал.