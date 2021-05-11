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Вакцина депутата Беленюка дала побічний ефект: борець полює з вилами на скотиняк

11 травня, 18:52

Олена Павлова Олена Павлова

Чемпіон світу з греко-римської боротьби і політик прибирав на своєму подвір'ї і виклав жартівливий пост, на який відразу ж відреагував титулований гімнаст Олег Верняєв

Жан Беленюк

Жан Беленюк / Фото: Instagram

Минулого тижня український борець-депутат Жан Беленюк вакцинувався від коронавірусу. Чемпіон світу з греко-римської боротьби розповів, що був вакцинований китайським препаратом, який виділили для наших спортсменів, які готуються до літніх Олімпійських ігор в Токіо. А тепер виявилося, що у вакцини є наслідки.

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"Вакцина все-таки дала свій побічний ефект! Тепер вечорами організовую полювання на скотиняк", – пожартував Беленюк в підписі до фото в Instagram.

"Скільки коштує? У мене є кілька скотиняк", – відповів жартом олімпійський чемпіон зі спортивної гімнастики Олег Верняєв. "Тоді ми йдемо до вас", – відгукнувся Жан.

Нагадаємо, що Беленюк перехворів на COVID-19 ще минулої осені і допускає, що у нього є антитіла, але вирішив отримати гарантію, щоб не захворіти перед головним стартом останніх років.

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Жан Беленюк

Жан Беленюк / Фото: Instagram

Раніше Беленюк сенсаційно програв на чемпіонаті Європи-2021, але зачепився в результаті за п'єдестал.

Жан Беленюк заразився коронавірусом Відео: Instagram

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