Осечка депутата! Беленюк сенсационно проиграл на чемпионате Европы

Украинский чемпион мира в весе до 87 кг проиграл сербу с грузинскими корнями Зураби Датунашвили в 1/4 финала, но еще сохраняет шансы побороться за бронзу

Жан Беленюк / Фото: instagram.com/zhanbeleniuk

На чемпионате Европы по борьбе в Варшаве грянула настоящая сенсация. Призер Олимпийских игр-2016 и действующий чемпион мира в греко-римском стиле Жан Беленюк не смог преодолеть 1/4 финала в категории до 87 кг. Хотя в январе депутат Беленюк выиграл первый турнир с 2019 года.

Реклама

После победы в первом круге над шведом Йоханссоном 7:1 депутат украинской ВР проиграл сербу Зураби Датунашвили, который ранее выступал за Грузию и дважды выигрывал Евро в более легких весах. Схватка Беленюка и Датунашвили завершилась со счетом 1:1, но дальше пошел серб, взявший последний балл.

Жан Беленюк / Фото: AFP

Однако если Зураби сумеет пробиться в финал чемпионата в Варшаве, то Беленюк получит возможность немного скрасить свое поражение и побороться за бронзу.

Реклама

Читайте также: На Беленюка напали четверо: видео разборок

Сегодня из греко-римлян пробился в полуфинал лишь Дмитрий Пышков, представляющий Украину в категории до 77 кг. Дмитрий начал выступления с победы над чехом Якубом Белесом 10:0, а дальше одолел россиянина Абуязида Манцигова 12:3. Интерсено, что за две минуты до конца схватки украинец проигрывал 0:3, но россиянина поставили в партер, и Пышков выполнил необходимые для победы броски.

В полуфинале соперником 34-летнего украинца станет Юнус Эмре Башар из Турции.

Ранее украинский депутат провел борцовский спарринг с сыном президента Хорватии.

Жан Беленюк висит вниз головой

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама