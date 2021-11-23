Украинская гимнастка поразила растяжкой после страшной болезни (фото)

Чемпионка Европы Валерия Юзвяк, победившая рак, порадовала своих поклонников эффектными снимками

Валерия Юзвяк / Фото: Instagram

Валерия Юзвяк не устает заряжать позитивом своих фолловеров.

22-летняя гимнастка, сумевшая вылечиться от рабдомиосаркомы – агрессивной злокачественной опухоли – восхитила поклонников своей растяжкой.

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"Фокусируюсь на хорошем", – написала в Instagram Валерия.

Напомним, о страшном диагнозе Валерия Юзвяк сообщила в феврале.

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После того как удалось собрать деньги на дорогостоящее лечение, спортсменка прошла несколько курсов химиотерапиив Германии.

Валерия Юзвяк / Фото: Instagram

А летом врачи сообщили Валерии, что она здорова.

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