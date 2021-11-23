Українська гімнастка вразила розтяжкою після страшної хвороби (фото)

Валерія Юзвяк не втомлюється заряджати позитивом своїх фоловерів.

22-річна гімнастка, яка зуміла вилікуватися від рабдоміосаркоми – агресивної злоякісної пухлини – вразила шанувальників своєю розтяжкою.

Нагадаємо, про страшний діагноз Валерія Юзвяк повідомила у лютому.

Після того, як вдалося зібрати гроші на дороге лікування, спортсменка пройшла кілька курсів хіміотерапії в Німеччині.

А влітку лікарі повідомили Валерії, що вона здорова.

"Пройшовши через все це пекло (інакше це не назвеш), я зрозуміла і переосмислила дуже багато. Я хочу попросити вас, цінуйте кожен прожитий день", – написала після цього Юзвяк.