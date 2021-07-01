Украинская гимнастка победила рак: "Живите и цените каждый прожитый день"

Гимнастка из Украины Валерия Юзвяк победила рабдомиосаркому и возвращается домой. Спортсменка прошла несколько курсов химиотерапии и лишилась волос, но зато теперь полностью здорова

Валерия Юзвяк победила рабдомиосаркому / Фото: Instagram

Украинская гимнастка Валерия Юзвяк излечилась от рабдомиосаркомы (агрессивной злокачественной опухоли), которую ей диагностировали в начале года.

"На днях Валерия Юзвяк закончила проходить последний курс химиотерапии и уже совсем скоро здоровой возвращается домой. Впереди еще много времени для реабилитации, и это большая победа!", – сообщается в группе Украинской федерации художественной гимнастики в Facebook.

Также позитивные новости подтвердила и сама спортсменка.

"29.06.2021 врачи подтвердили факт того, что я здорова. На данный момент, мой организм чист. Сказать, что я была очень рада, это ничего не сказать! В тот момент, не смотря на свое состояние, я ощутила истинное счастье. Пройдя через весь этот АД (ведь по-другому это не назовешь), я поняла и переосмыслила очень многое. Я хочу попросить вас, живите и цените каждый прожитый день. Наслаждайтесь своей жизнью сейчас, ведь мы никогда не знаем, что будет завтра!", – написала Валерия в Instagram.

Валерия родилась в Ужгороде и там же начинала заниматься художественной гимнастикой. В 2014 году девушка пробилась в сборную Украины, однако на Олимпиаде-2016 была лишь в качестве запасной.

На чемпионате Европы в Киеве Юзвяк вместе с Анастасией Возняк, Марией Высочанской, Мариолой Бондарчук и Дианой Баевой завоевала "золото" в упражнении с пятью мячами, "серебро" в упражнении с обручами и булавами, девушки стали "бронзовыми" в групповом многоборье, что позволило украинкам завоевать золотую награду в командном зачете.