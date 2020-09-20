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Украинская бодибилдерша показала фото в майке с откровенном вырезом

20 сентября, 18:17

Олег Люлька Олег Люлька

Наталия Гергель выглядит такой же стройной, как тонкое деревце, ветку которого она обхватила

Вице-чемпионка Европы по бодибилдингу и фитнесу киевлянка Наталия Гергель порадовала своих поклонников новыми горячими фото. Девушка сделала их в живописном уголке Турции – каньоне Гейнюк, расположенном внутри прибрежного национального парка Бейдаглары. Спортсменка в джинсовых мини-шортах и майке с откровенным вырезом похвасталась своей ошеломительной фигурой.

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На этих кадрах Наталия Гергель выглядит такой же стройной, как тонкое деревце, ветку которого она обхватила.

INSTAGRAM

Ранее жгучая брюнетка Наталия Гергель блеснула своими формами, выложив в Instagram соблазнительное фото со спины в одном купальнике, сделанное в окружении сосен на территории загородного клуба. "Только не говори мне, что я – в твоем сердце. Мне не нравятся людные места", – флиртует со своими фолловерами спортсменка.

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"Набрала 4 кг и сделала новую прическу", – признавалась ранее своим подписчикам Наталия Гергель. И если прическу фолловеры девушки заметили, то о лишних килограммах, якобы "прилипших" к ней во время карантина, этого не скажешь.

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Напомним, что накануне своей фигурой поразила фолловеров Марина Бех-Романчук. Модельный подиум просто плачет по лучшей украинской прыгунье в длину.

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девушка фитнес бодибилдинг WAGs Наталия Гергель

Источник: Сегодня|Спорт

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