Украинская бодибилдерша показала фото в майке с откровенном вырезом

Наталия Гергель выглядит такой же стройной, как тонкое деревце, ветку которого она обхватила

Вице-чемпионка Европы по бодибилдингу и фитнесу киевлянка Наталия Гергель порадовала своих поклонников новыми горячими фото. Девушка сделала их в живописном уголке Турции – каньоне Гейнюк, расположенном внутри прибрежного национального парка Бейдаглары. Спортсменка в джинсовых мини-шортах и майке с откровенным вырезом похвасталась своей ошеломительной фигурой.

Реклама

Читайте также: Лучший бюст мирового тенниса: украинская спортсменка "завязала" грудь в узелок

На этих кадрах Наталия Гергель выглядит такой же стройной, как тонкое деревце, ветку которого она обхватила.

INSTAGRAM

Ранее жгучая брюнетка Наталия Гергель блеснула своими формами, выложив в Instagram соблазнительное фото со спины в одном купальнике, сделанное в окружении сосен на территории загородного клуба. "Только не говори мне, что я – в твоем сердце. Мне не нравятся людные места", – флиртует со своими фолловерами спортсменка.

Реклама

"Набрала 4 кг и сделала новую прическу", – признавалась ранее своим подписчикам Наталия Гергель. И если прическу фолловеры девушки заметили, то о лишних килограммах, якобы "прилипших" к ней во время карантина, этого не скажешь.

Реклама

Читайте также: Жена украинского футболиста зависла в шпагате: такое увидишь только в цирке

Напомним, что накануне своей фигурой поразила фолловеров Марина Бех-Романчук. Модельный подиум просто плачет по лучшей украинской прыгунье в длину.

Смотрите сюжет о мифах о женщинах в бодибилдинге

Реклама

Все подробности в спецтеме Жены и девушки спортсменов

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама