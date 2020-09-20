Українська
$ 28,11
33,17
  1. Новости спорта
  2. Новости спорта

"Детка, ты огонь!" Марина Бех-Романчук поразила своими формами после рекорда

20 сентября, 01:36

Олег Люлька Олег Люлька

Модельный подиум просто плачет по лучшей украинской прыгунье в длину

После яркой победы в Берлине, где Марина Бех-Романчук выиграла с личным рекордом сезона, украинская прыгунья в длину снова порадовала своих поклонников. В этот раз – чувственными фото в соцсетях. 25-летняя спортсменка опубликовала эффектные кадры со спины в красном бикини во время купания в одном из водоемов у себя на родине, которыми в очередной раз свела с ума своих подписчиков.

"Это место невероятно красиво. Отдых здесь фантастический, и я хочу возвращаться сюда снова и снова", – написала у себя в Instagram уроженка Хмельницкой области Марина Бех-Романчук

Реклама

Фолловеры Марины Бех-Романчук в комментариях под свежими фотографиями принялись соревноваться в комплиментах спортсменке:

  • Шикарна!
  • Вау!
  • Горячая!
  • Венера!
  • А спина-то какая!
  • Детка, ты просто ого-о-о-о-нь!
  • За тобой модельный подиум плачет...

Марина Бех-Романчук
Реклама

Марина Бех-Романчук / Фото: Instagram

Ранее мы писали, что Марина Бех-Романчук завоевала "серебро" в немецком Дессау. Там украинская легкоатлетка запрыгнула на 6,85 метра, уступив лишь немке Малайке Мигамбо, улетевшей на 7,02 метра.

Также мы рассказывали, что сексуальная Бех-Романчук отпраздновала бумажную свадьбу с мужем-пловцом. "Спасибо тебе за все. Я тебя люблю", – призналась на вторую годовщину бракосочетания супругу Михаилу Марина.

Смотрите, как Марина Бех-Романчук красовалась в купальнике на реке

Марина Бех на водоеме

Реклама

Все подробности в спецтеме Жены и девушки спортсменов

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

легкая атлетика прыжки в длину спортсменка Марина Бех WAGs

Источник: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Новый лидер сборной! 16-летняя гимнастка выиграла Кубок Дерюгиной. Наш репортаж
Новый лидер сборной! 16-летняя гимнастка выиграла Кубок Дерюгиной. Наш репортажДругие
"Вечный" рекорд Бубки побит! 20-летний швед переписал историю в прыжках с шестомДругие
Беленюк опубликовал фото на кладбище: отсюда началась его карьера
Беленюк опубликовал фото на кладбище: отсюда началась его карьераДругие
Революция без масок: мы побывали на полузакрытом Кубке Дерюгиной
Революция без масок: мы побывали на полузакрытом Кубке ДерюгинойДругие
Бубка отреагировал на покорение его
Бубка отреагировал на покорение его "вечного" рекорда ДюплантисомДругие
В Иране казнили молодого борца, выбив у него признание под пытками
В Иране казнили молодого борца, выбив у него признание под пыткамиДругие

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять