"Детка, ты огонь!" Марина Бех-Романчук поразила своими формами после рекорда

Модельный подиум просто плачет по лучшей украинской прыгунье в длину

После яркой победы в Берлине, где Марина Бех-Романчук выиграла с личным рекордом сезона, украинская прыгунья в длину снова порадовала своих поклонников. В этот раз – чувственными фото в соцсетях. 25-летняя спортсменка опубликовала эффектные кадры со спины в красном бикини во время купания в одном из водоемов у себя на родине, которыми в очередной раз свела с ума своих подписчиков.

"Это место невероятно красиво. Отдых здесь фантастический, и я хочу возвращаться сюда снова и снова", – написала у себя в Instagram уроженка Хмельницкой области Марина Бех-Романчук

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Фолловеры Марины Бех-Романчук в комментариях под свежими фотографиями принялись соревноваться в комплиментах спортсменке:

Шикарна!

Вау!

Горячая!

Венера!

А спина-то какая!

Детка, ты просто ого-о-о-о-нь!

За тобой модельный подиум плачет...

Реклама Марина Бех-Романчук / Фото: Instagram

Ранее мы писали, что Марина Бех-Романчук завоевала "серебро" в немецком Дессау. Там украинская легкоатлетка запрыгнула на 6,85 метра, уступив лишь немке Малайке Мигамбо, улетевшей на 7,02 метра.

Также мы рассказывали, что сексуальная Бех-Романчук отпраздновала бумажную свадьбу с мужем-пловцом. "Спасибо тебе за все. Я тебя люблю", – призналась на вторую годовщину бракосочетания супругу Михаилу Марина.

Смотрите, как Марина Бех-Романчук красовалась в купальнике на реке

Марина Бех на водоеме

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