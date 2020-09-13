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Сексуальная украинка с личным рекордом сезона выиграла прыжки в длину в Берлине

13 сентября, 22:40

Олег Люлька Олег Люлька

Марина Бех-Романчук обставила всех своих конкуренток, улетев на 6 метров 87 сантиметров

Украинcкая прыгунья в длину Марина Бех-Романчук выиграла престижные международные соревнования ISTAF в Берлине. В третьей попытке наша легкоатлетка исполнила свой рекордно далекий прыжок в нынешнем сезоне, улетев на "золотые" 6 метров 87 сантиметров.

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Второе место в Берлине, с результатом 6,77, заняла действующая чемпионка мира немка Малайка Михамбо. Замкнула же тройку призеров представительница Великобритании Жасмин Сойерс, результат которой оказался ровно на 20 сантиметров хуже, чем у Марины Бех-Романчук.

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Марина Бех-Романчук
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Марина Бех-Романчук / Фото: Instagram

Ранее мы писали, что Марина Бех-Романчук завоевала "серебро" в немецком Дессау. Там уроженка Хмельницкой области запрыгнула на 6,85 метра, уступив Малайке Мигамбо, улетевшей на 7,02 метра.

Также мы рассказывали, что сексуальная Бех-Романчук отпраздновала бумажную свадьбу с мужем-пловцом. "Спасибо тебе за все. Я тебя люблю", – призналась на вторую годовщину бракосочетания супругу Михаилу легкоатлетка.

Смотрите, как Марина Бех-Романчук красовалась в купальнике на реке

Марина Бех на водоеме

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легкая атлетика прыжки в длину Марина Бех

Источник: Сегодня|Спорт

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