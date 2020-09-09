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Двойной привет от Марины Бех для фанатов: "серебро" турнира после горячих фото в бикини

9 сентября, 09:57

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Прыгунья в длину Марина Бех-Романчук продолжает успешно выступать в Европе

Еще одну медаль получила наша делегация на турнире по легкой атлетике, который прошел вчера в немецком городе Дессау. Мы сообщали, что украинские прыгуньи заняли весь пьедестал на соревнованиях в Германии. Кроме того, призерка чемпионата мира в прыжках в длину Марина Бех-Романчук завоевала там же "серебро".

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Привлекательная уроженка Хмельницкой области показала второй результат – 6,85 метра, уступив только Малайке Мигамбо. Немка улетела на 7,02 метра. Третье место досталось Анастасии Мирончик-Ивановой из Беларуси (6,72 м). Самой успешной у украинки оказалась пятая попытка, перед которой она уступала белоруске.

Таким образом, Марина продолжила серию призовых выступлений в европейских соревнованиях. На днях Бех-Романчук завоевала медаль турнира в Австрии прямо на улицах города.

Жена пловца Михаила Романчука известна своей активностью в соцсетях. Не забыла девушка порадовать подписчиков и фотографией из Германии: легкоатлетка сделала селфи в "боевом" наряде.

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А накануне выступления в Германии Марина Бех поразила фанатов фотографиями в бикини:

Смотрите, как недавно Марина отмечала 25-летие в бассейне:

Марине Бех – 25, видео из бассейна Видео: Instagram

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легкая атлетика Германия турнир медаль Марина Бех
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