Легкоатлетка-красавица Бех показалась в обтягивающем наряде и удивила прохожих в Берлине

Сексуальная легкоатлетка Марина Бех-Романчук продолжает радовать своих поклонниках фотографиями и видеороликами в соцсетях. Накануне Бех взяла серебро в Дессау после фото в бикини. Успешно выступив на одном турнире в Германии, прыгунья в длину поехала на следующий – в Берлин.
Девушке очень нравится в Европе, о чем она рассказывает на своей страничке в Instagram. Спортсменка показала еще пару фото своей прекрасной фигуры в обтягивающем спортивном наряде.
Вчера и сегодня Бех-Романчук рассказывает о положительных эмоциях от посещения немецкой столицы. Прямо на улицах города она показала пластику, прыгая с камня на камень возле Бундестага – парламента Германии.
Затем покаталась на электрическом самокате (впервые в жизни!) и призналась, что пришлось есть не совсем здоровую, но вкусную пищу.
Сегодня же Марина шаловливо пожелала всем доброго утра.
Ранее украинская легкоатлетка завоевала медаль в Австрии прямо на улицах города.
Смотрите, как Марина снимала видео в лифте гостиницы в Стокгольме:
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