Легкоатлетка-красавица Бех показалась в обтягивающем наряде и удивила прохожих в Берлине

Украинская спортсменка приехала на соревнования в столицу Германии

Сексуальная легкоатлетка Марина Бех-Романчук продолжает радовать своих поклонниках фотографиями и видеороликами в соцсетях. Накануне Бех взяла серебро в Дессау после фото в бикини. Успешно выступив на одном турнире в Германии, прыгунья в длину поехала на следующий – в Берлин.

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Девушке очень нравится в Европе, о чем она рассказывает на своей страничке в Instagram. Спортсменка показала еще пару фото своей прекрасной фигуры в обтягивающем спортивном наряде.

INSTAGRAM

Вчера и сегодня Бех-Романчук рассказывает о положительных эмоциях от посещения немецкой столицы. Прямо на улицах города она показала пластику, прыгая с камня на камень возле Бундестага – парламента Германии.

Марина Бех прыгает на улицах Берлина Видео: Instagram

Затем покаталась на электрическом самокате (впервые в жизни!) и призналась, что пришлось есть не совсем здоровую, но вкусную пищу.

Марина Бех-Романчук, еда в Берлине Видео: Instagram

Сегодня же Марина шаловливо пожелала всем доброго утра.

Марина Бех показывает язык Видео: Instagram

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Ранее украинская легкоатлетка завоевала медаль в Австрии прямо на улицах города.

Смотрите, как Марина снимала видео в лифте гостиницы в Стокгольме:

Марина Бех-Романчук в лифте отеля в Стокгольме Видео: Instagram

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