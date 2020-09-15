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Жена украинского футболиста зависла в шпагате: такое увидишь только в цирке

15 сентября, 15:55

Олег Люлька Олег Люлька

Сногсшибательная блондинка Анна Бабенко показала своим подписчикам невероятную растяжку

Жена полузащитника донецкого "Олимпика" Руслана Бабенко Анна поразила фолловеров своей гибкостью. Очаровательная блондинка поделилась в Instagram фото, на котором она зависла в воздухе в шпагате на специальных веревках подобно настоящему мастеру цирковой акробатики. Подписчики засыпали девушку "Вау!"-комментариями и изумленными смайликами. "Восстановление старых навыков", – подписала кадр Анна.

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Отметим, что у Анны Бабенко – просто ослепительная фигура. Хотя самая она на этот счет не так категорична.

Недавно девушка выложила в Instagram фото с пляжа, которое ее подруга, жена Владислава Калитвинцева Ирина Мусейчук прокомментировала следующим образом: "Одни ребра, тростиночка. Приедешь, я тебя откормлю".

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"Зато ляжки хорошие", – самокритично отреагировала на это Анна.

Смотрите другие яркие кадры Анны Бабенко

INSTAGRAM
INSTAGRAM
INSTAGRAM
INSTAGRAM
INSTAGRAM
INSTAGRAM

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Добавим, что 28-летний супруг Анны Бабенко Руслан, выступающий сейчас за "Олимпик", ранее поиграл за "Днепр", "Волынь", "Сталь", "Зарю", "Черноморец", норвежский "Буде-Глимт" и польский "Ракув". Анна у себя в Instagram называет своего мужа "ураганом" и "торнадо".

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Смотрите, как Руслан Бабенко забивал за "Черноморец"

Все подробности в спецтеме Жены и девушки спортсменов

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шпагат Руслан Бабенко WAGs Анна Бабенко

Источник: Сегодня|Спорт

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